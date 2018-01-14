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Продается французский замок, где погиб король Ричард I Львиное Сердце

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Владельцы французского замка Шалю-Шаброль, под стенами которого погиб король Великобритании Ричард I Львиное Сердце, выставили его на продажу. Цена замка, в котором 15 комнат общей площадью 600 кв.м., определена в € 996,4 тысячи.

Замок состоит из двух частей – жилой и общественной, где можно проводит экскурсии, сообщает телеканал «360». Здание нуждается в реставрации, однако местные власти уверены, что замок может стать прибыльным объектом для нового владельца, пишет «Газета.ру».

Замок Шалю-Шаброль был возведен в 11 веке под руководством Итьера Шала де Фрессенья, избранного епископом Лиможа 4 января 1052 года.  В годы Великой французской революции его разобрали на строительные материалы, на сегодняшний день большая часть замка разрушена. 

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