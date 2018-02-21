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Расследование хищений в петербургском театре инициировало Минкультуры

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Расследование хищений при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге было инициировано Министерством культуры. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

«Расследование было начато по нашей инициативе. Очень доволен, что два года нашей борьбы с подрядчиками увенчались успехом», — цитирует Мединского агентство ТАСС.

Министр назвал начало расследования «общим успехом», добавив, что  ведомство намерено «и дальше эту скверну выкорчевывать».

«Слава Богу, что там не задействован театр, вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике. Мы театр полностью вывели из-под удара», — отметил Мединский, указав, что в данном деле «речь идет о недобросовестных подрядчиках».

Напомним, по факту хищения средств, выделенных на строительство новой сцены театра, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что похищенные 45 млн могли пойти на покупку предметов роскоши. Некоторые фигуранты дела уже задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее было опубликовано видео обысков в здании театра.  

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