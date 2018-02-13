Мединский обеспокоен долей «Пятидесяти оттенков свободы» в прокате

Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил обеспокоенность долей американского фильма «Пятьдесят оттенков свободы» в российском прокате и обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой поддержать законопроект об ограничении количества сеансов одной картины в кинотеатрах.

По мнению Мединского, финал голливудской трилогии «Пятьдесят оттенков» обрушил российский кинопрокат, сообщает телеканал «360». Он также отметил, что 70% своего времени кинотеатры отдали зарубежной картине, что является, по его мнению, неверным, поскольку студия «Союзмультфильм» готовится представить два новых релиза: «Суворов» и «Гофманиада». В этой связи, добавил Мединский, и необходимо усилить поддержку отечественных проектов. Он напомнил, что во многих странах отечественная продукция защищена антимонопольным законодательством. Однако Минкультуры пока не договорилось с ФАС на этот счет, добавил Мединский.

Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» режиссера Джеймса Фоули с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях вышел в российский прокат 8 февраля. В первый викенд он собрал почти 360 млн рублей, а всего с начала проката — почти 400 млн рублей. «Пятьдесят оттенков свободы» является заключительной частью трилогии, снятой по книгам британской писательницы Эрики Леонард, более известной как Э. Л. Джеймс. В трилогию также входят картины «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее».

В общем и отечественном прокате в РФ лидирует картина «Движение вверх». Суммарная выручка фильма уже достигла 2,7 млрд рублей.