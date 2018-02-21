СМИ сообщили о растрате похищенных в МДТ денег на машины и яхты

Похищенные средства, предназначавшиеся для оплаты работ по проектированию новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге, могли пойти на покупку предметов роскоши, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

У одного из фигурантов дела — директора фирмы экс-подрядчика «Стройсоюз СВ» Максима Корнеева — нашли фотографии элитного авто, самолета и яхты. При этом подозреваемый не скрывал свою любовь к роскошной жизни, уточняют журналисты.

По версии следствия, работы по контракту фактически выполнены не были, а все деньги — 45,5 млн рублей — были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО «Стройсоюз СВ» и ООО «М-Проект».

Летом 2017 года ФСБ провела обыски в Северо-Западной дирекции Министерства культуры в Санкт-Петербурге. Причиной послужил контракт на строительство новой сцены Малого драматического театра на сумму 250 млн рублей.