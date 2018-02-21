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Опубликовано видео обысков в Малом драматическом театре в Петербурге

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Пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовала видео обысков в здании Малого драматического театра в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, что оперативники изымают документацию, связанную с проектировкой сцены. Напомним, на эти работы было выделено 45 млн рублей. Следствие полагает, что эти средства театр передал подрядчикам, однако работы по проектированию так и не были начаты.

Согласно плану строительства, сцена должна была состоять из семи этажей, в здании планировалась подземная парковка, а новый театр должен был быть размером в 23 тыс. кв. м. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.

Как сообщил телеканалу РЕН ТВ автор проекта Михаил Мамошин, подрядная компания намеревалась обмануть и его, пытаясь продолжить строительство без участия архитектора.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Некоторые фигуранты дела уже задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Источник, близкий к следствию сообщил, что похищенные средства могли пойти на покупку предметов роскоши

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