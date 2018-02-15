На РКЦ «Прогресс» проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на самарском ракетно-космическом предприятии «Прогресс». Предположительно они связаны с уголовным делом против топ-менеджеров РКЦ.

Очевидцы сообщили, что днем в четверг, 15 февраля, на территорию завода заехали три машины силовых ведомств, передает информационный портал Volga News.

В 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Подозрения следователей пали на главного инженера Сергея Тюлевина и начальника финансового управления завода Светлану Кирилину, являющуюся дочерью главы РКЦ Александра Кирилина.

В частности, речь шла о завышении стоимости закупленных для модернизации станочных центров. Ущерб оценивался в более чем 300 млн рублей.

Осенью 2017 года было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с мошенничеством при закупке работ и оборудования для реконструкции одного из корпусов завода. Ущерб составил более 400 млн рублей.