Прямой эфир

На РКЦ «Прогресс» проходят обыски

0
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски на самарском ракетно-космическом предприятии «Прогресс». Предположительно они связаны с уголовным делом против топ-менеджеров РКЦ.

Очевидцы сообщили, что днем в четверг, 15 февраля, на территорию завода заехали три машины силовых ведомств, передает информационный портал Volga News.

В 2016 году было возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Подозрения следователей пали на главного инженера Сергея Тюлевина и начальника финансового управления завода Светлану Кирилину, являющуюся дочерью главы РКЦ Александра Кирилина.

В частности, речь шла о завышении стоимости закупленных для модернизации станочных центров. Ущерб оценивался в более чем 300 млн рублей.

Осенью 2017 года было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с мошенничеством при закупке работ и оборудования для реконструкции одного из корпусов завода. Ущерб составил более 400 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя Хабаровского края подозревают в мошенничестве на 500 тыс. рублей
Членам правительства Дагестана предъявили обвинения в мошенничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017