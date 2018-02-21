Названы причины въезда автомобиля в пешеходный переход в Петербурге

Водитель внедорожника, который въехал в подземный переход у станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге рассказал о причинах происшествия.

По словам мужчины, он намеренно съехал в переход, чтобы проверить возможности своей машины.

«В 11:40 мужчина, 1955 года рождения, решил проверить возможность своей машины: сможет ли его мощный внедорожник заехать в переход и выехать из него. Он заехал, покатался, а выехать не смог. Мужчиной занимается полиция, а его автомобиль извлекают сотрудники МЧС», –– говорится в сообщении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В настоящий момент в ГИБДД не располагают сведениями о психическом здоровье водителя.

По словам очевидцев, мужчина въехал в переход на небольшой скорости. Когда спустились сотрудники полиции, мужчина вышел из автомобиля, улыбался и смеялся. Некоторые предположили, что мужчина был пьян.

Инцидент произошел 21 февраля. Мужчина на джипе въехал в пешеходный подземный переход у входа на станцию метро «Московская». Никто не пострадал.

Один из входов на станцию было решено закрыть.

Прокуратура Петербургского метрополитена по факту происшествия начала проверку.

«По предварительной информации, водитель въехал в выход станции метрополитена по ступенькам», — приводит RT сообщение ведомства.

В начале февраля портал iz.ru сообщал, что в Иркутской области автобус въехал в остановку, пострадала одна 34-летняя женщина, ожидавшая прибытия общественного транспорта.