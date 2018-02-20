Вырулил на минималках

Водитель автомобиля Mercedes, сбивший насмерть 27-летнего пешехода на Бауманской улице, получил два года колонии. Виновник скрылся с места ДТП и вскоре покинул пределы страны. Но летом Александра Ломова нашли в Германии по каналам Интерпола. В середине июля он был экстрадирован в Россию. Подробности резонансного дела — в материале портала iz.ru.

Трагедия у "Бауманки"

Вечером 13 декабря 2016 года в центре Москвы водитель Mercedes E63 не справился с управлением: на улице было скользко, машину занесло. На записях с камер наблюдения видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар. Машина мчится боком и сбивает пешехода, от удара тот отлетел на несколько метров. Водитель спешно покидает место аварии, осмотрев лежащего на земле. К пострадавшему подходят люди, он не подает признаков жизни: умер еще до приезда скорой помощи. Погибшим оказался 27-летний Юрий Карпов — сотрудник энергетической компании. В тот злополучный день он получал отзыв на научную работу на соискание кандидатской степени. Защита должна была состояться через неделю в МГТУ имени Баумана.

мерс_1 Фото: скриншоты с камер видеонаблюдения

Свидетелям аварии не удалось задержать водителя, но один из них успел сфотографировать номера машины с тремя буквами «Е».

«Я шел в сторону метро "Бауманская" с улицы Радио. Он катался туда-сюда. Раза три минимум проехал на повышенных оборотах. Когда он ехал в очередной раз в сторону "Бауманской", начал разворачиваться, добавил газу, и либо с управлением не справился, либо в занос ушел. Машину он держал постоянно на повышенных оборотах», – рассказал очевидец.

Ролик с жуткой аварией стремительно облетел соцсети, общественность требовала наказать виновного, но в графе «подозреваемый» стоял прочерк. По факту ДТП было возбуждено дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как укрывали преступника

Машину, на которой сбили пешехода, вскоре обнаружили брошенной в одном из дворов в Орликовом переулке. Ключи, завернутые в платок, выпали, когда ее грузили на эвакуаторе. Хозяина установили моментально — владелец машины Карен Губасарян утверждал, что за рулем находился не он. Впрочем, назвать имя водителя он решился не сразу. Первое время он говорил, что не знаком с мужчиной, которому доверил управление своим седаном. При этом за год за машиной числилось свыше 100 штрафов за нарушения ПДД, в основном — за превышение скорости.

Личность лихача установили через несколько дней после допроса владельца. 27-летний уроженец Хабаровска Александр Ломов был объявлен в федеральный розыск. Но к тому моменту мужчина уже успел вылететь из России. Доехал до Белоруссии, а из Минска вылетел в Рим. Через несколько месяцев к Ломову прилетела супруга.

Александр Ломов — предприниматель родом из Хабаровска. Как выяснил “Московский комсомолец”, он вместе со своими родителями числится учредителем фирмы по продаже автозапчастей. Кстати, совладельцем организации является и владелец злополучного “Мерседеса” Губасарян.

Выгораживание преступника иногда квалифицируется следствием по статье 316 УК РФ об укрывательстве преступлений. Но в данном конкретном случае Губасарян может нести разве что моральную ответственность за свою ложь полиции, так как отечественный УК предусматривает наказание лишь за укрывательство особо тяжких преступлений. То есть, врать следствию, помогать преступнику скрываться от правосудия, уничтожать следы чужого преступления в России не возбраняется. Если, разумеется, речь идет не о квалифицированных убийствах, терроризме и других особо тяжких составах.

Супруга Ломова написала сестре погибшего спустя полгода и объяснила поступок своего мужа. По ее словам, за несколько минут до аварии он узнал «ужасную новость о несчастье в семье». Якобы именно это вынудило его бежать с места аварии. Чтобы загладить вину перед семьей погибшего, Элина Ломова предложила возместить материальный и моральный ущерб. Но родные Карпова не приняли ни извинения, ни деньги. Их в большей степени возмутило то, как пытаются выгородить сбежавшего убийцу.

Беспрецедентная экстрадиция

Ломова задержали при попытке вылететь из Мюнхена по поддельным документам, которые были сделаны в одной из стран СНГ. Паспорт вызвал подозрение у пограничника, в результате Ломова задержали. Позднее, когда его личность установили, было принято решение об экстрадиции в Россию.

мерс_3 Экстрадиция Александра Ломова в Россию Фото: IZ.RU

Уже на первом допросе Ломов объяснил, почему он пустился в бега. Он рассказал, что испытал сильнейший шок, в одночасье превратившись в преступника, и вспомнил о семье. Знакомый юрист посоветовал ему как можно скорее покинуть страну. По его словам, он подумывал сдаться полиции уже находясь в Германии, но ему было страшно.

В итоге, находясь в центре временного пребывания, Ломов согласился на экстрадицию в Россию. Чтобы скостить срок, обвиняемый написал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Два года за жизнь

Прокурор потребовал для него три года колонии. Но суд вынес решение с учетом наличия у обвиняемого двух малолетних детей. Семья погибшего с приговором не согласна. Они уверены , что два года за смерть человека — слишком мало.

«Мы просили, чтобы ему дали строгое наказание, ну хотя бы четыре [года колонии], а не два, это просто смешно. Он не раскаялся», — рассказала мать погибшего Валентина Карпова.

“Наши клиенты требовали больший срок. Скорее всего, мы будем обжаловать этот срок, так как считаем наказание достаточно мягким. Суд не согласился на особый порядок рассмотрения уголовного дела в связи с тем, что потерпевшие были против. Их поддержал и прокурор.Так что дело рассматривалось в общем порядке.Тем не менее поскольку подсудимый выразил желание рассматривать дело в особом порядке, ему не могли назначить свыше трех четвертей от максимально предусмотренного наказания — пяти лет лишения свободы. То есть, предел составлял три года с копейками. Вот три года в качестве наказания были бы, на наш взгляд, как раз золотой серединой: его [Ломова] грубые действия, агрессивное вождение — это одно. Но он же после этого уехал из России, полгода мотался по Европе — это все говорит о том, что он не уважает ни закон, ни нас с вами, тех, кто ходит пешком по земле грешной. Все это должно было быть учтено, но, насколько я понимаю, не было”, - сказал представтиель потерпевшей стороны, адвокат Георгий Варакин.

По словам адвоката, Ломов вел себя на заседаниях в суде “тише воды ниже травы”, извинялся. “В его положение по-другому никак и нельзя было”, — считает представитель стороны потерпевших.

Впрочем, вице-президент Движения автомобилистов России, адвокат Леонид Ольшанский считает приговор вполне адекватным — относительно небольшой срок компенсирован суровыми условиями отбывания наказания.

"В 80-90 случаях из 100 аварийщикам дают колонию поселения, что намного более мягкий режим, чем ему дали колонию общего режима. Что крайне редко. Поэтому, перспектив на пересмотр дела я не вижу. По моему убеждению, вторая инстанция апелляционная оставит приговор суда первой инстанции в силе. Если бы судья дала колонию поселения, тогда бы можно было в совещательной комнате сказать, что два года маловато. Судья предвидя это, дала максимально строгий режим. То есть вышки, колючая проволока, зэковская одежда, ходить строем", — сказал Ольшанский.