Прокурор просит три года для виновника гибели пешехода на Бауманской улице

Гособвинение просит приговорить к трем годам колонии общего режима Александра Ломова, в 2016 году насмерть сбившего пешехода на тротуаре на улице Бауманской.

Прения сторон по делу проходят в Басманном суде Москвы.

Как писал портал iz.ru, в декабре 2016 года Ломов, находясь за рулем автомобиля Mercedes, насмерть сбил пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская».

Он скрылся с места ДТП и покинул пределы России. Ломова объявили в международный розыск по каналам Интерпола. В июле 2017 года он был арестован в аэропорту Мюнхена.

В августе власти ФРГ экстрадировали Ломова в Россию. В настоящее время он находится под стражей и ожидает суда.