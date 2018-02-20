СМИ узнали о выплате 4 млн рублей родственникам сбитого Mercedes инженера

Суд приговорил Александра Ломова, в декабре 2016 года сбившего на своем Mercedes пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская», к двум годам колонии общего режима, а также обязал его выплатить семье погибшего штраф в размере 4 млн рублей. При этом, как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Амасяна Саркадия, осужденный уже уплатил компенсацию.

По данным телеканала, выйти на свободу виновник нашумевшего ДТП сможет уже через год по УДО. Мать и сестра погибшего шокированы настолько мягким приговором. Также недовольна приговором и жена Александра Ломова, которая считает, что два года — это слишком много.

В 2016 году Ломов скрылся с места ДТП и покинул пределы России. Его объявили в международный розыск, в июле 2017 года Ломов был арестован в аэропорту Мюнхена, а в августе власти ФРГ экстрадировали его в Россию.

Ранее 20 февраля адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал порталу iz.ru вердикт суда по делу водителя «Mercedes-убийцы». По его словам, судья дала максимально строгий режим, поэтому вполне вероятно, что вторая апелляционная инстанция оставит приговор суда первой инстанции в силе.