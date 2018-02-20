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СМИ узнали о выплате 4 млн рублей родственникам сбитого Mercedes инженера

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Фото: Пятый канал МВД России
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Суд приговорил Александра Ломова, в декабре 2016 года сбившего на своем Mercedes пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская», к двум годам колонии общего режима, а также обязал его выплатить семье погибшего штраф в размере 4 млн рублей. При этом, как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Амасяна Саркадия, осужденный уже уплатил компенсацию. 

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По данным телеканала, выйти на свободу виновник нашумевшего ДТП сможет уже через год по УДО. Мать и сестра погибшего шокированы настолько мягким приговором. Также недовольна приговором и жена Александра Ломова, которая считает, что два года — это слишком много.

В 2016 году Ломов скрылся с места ДТП и покинул пределы России. Его объявили в международный розыск, в июле 2017 года Ломов был арестован в аэропорту Мюнхена, а в августе власти ФРГ экстрадировали его в Россию

Ранее 20 февраля адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал порталу iz.ru вердикт суда по делу водителя «Mercedes-убийцы». По его словам, судья дала максимально строгий режим, поэтому вполне вероятно, что вторая апелляционная инстанция оставит приговор суда первой инстанции в силе.

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