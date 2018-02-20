Суд приговорил водителя «Mercedes-убийцы» к двум годам колонии

Суд приговорил водителя «Mercedes-убийцы» Александра Ломова к двум годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент iz.ru из зала суда.

Как писал портал iz.ru, в декабре 2016 года Ломов, находясь за рулем автомобиля Mercedes, насмерть сбил пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская».

Он скрылся с места ДТП и покинул пределы России. Ломова объявили в международный розыск по каналам Интерпола. В июле 2017 года он был арестован в аэропорту Мюнхена.

В августе власти ФРГ экстрадировали Ломова в Россию.