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Движение автомобилистов оценило приговор по делу «Mercedes-убийцы»

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Адвокат, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал порталу iz.ru вердикт суда по делу водителя «Mercedes-убийцы».

Во вторник, 20 февраля, суд приговорил Александра Ломова к двум годам исправительной колонии общего режима. В декабре 2016 года мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes, насмерть сбил пешехода на тротуаре в районе станции метро «Бауманская». Он скрылся с места ДТП и выехал из России. Ломова объявили в международный розыск по каналам Интерпола. В июле 2017 года он был арестован в аэропорту Мюнхена, а в августе экстрадирован в Россию. 

«В 80–90 случаях из 100 аварийщикам дают колонию-поселение, что намного более мягкий режим, чем ему дали, колонию общего режима. Что крайне редко. Поэтому перспектив на пересмотр дела я не вижу. По моему убеждению, вторая инстанция апелляционная оставит приговор суда первой инстанции в силе. Если бы судья дала колонию-поселение, тогда бы можно было в совещательной комнате сказать, что два года маловато. Судья, предвидя это, дала максимально строгий режим. То есть вышки, колючая проволока, зэковская одежда, ходить строем», — сказал Ольшанский.

То, что водитель несколько месяцев скрывался от правоохранителей за границей, по мнению адвоката, отягчающим обстоятельством не является.

«В России покидание места кражи, места стрельбы, места изнасилования, места умышленного убийства не является отягчающим обстоятельством. Если бы судья сказал: «Нет, никакого особого производства» и водитель не признал вину, сказал, что у него машину угнали, тогда бы был другой разговор», — сказал Ольшанский.

Родители погибшего при наезде «Mercedes-убийцы», со своей стороны, заявляют, что добивались более строгого наказания для Ломова.

«Мы просили, чтобы ему дали строгое наказание, ну хотя бы четыре [года колонии], а не два, это просто смешно. Он не раскаялся», — рассказала порталу iz.ru мать погибшего Валентина Карпова.

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