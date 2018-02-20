Во Львове демонтируют памятник воинам-освободителям

Памятник воинам-освободителям во Львове демонтируют. Местные власти перенесут стелу в музей «Территория террора». Так отреагировали на то, что мемориал недавно осквернили вандалы. 15 февраля радикалы откололи с пилона слова «Победителям над нацизмом». По сообщениям СМИ, это сделали члены запрещенных в РФ «Правого сектора», «Сокола» и ОУН.

Мемориал победителям фашизма в парке Львова открыли в 1970 году. Возле него традиционно проходят торжества, посвященные Дню Победы. Формальный повод для сноса — вердикт экспертизы об аварийном состоянии. Радость в связи с принятым решением в соцсетях уже выразили неонацисты. Это последовательное уничтожение символов Победы, считают ветераны.