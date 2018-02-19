В Великобритании будут распространять интернет через церковные шпили

В Великобритании намерены обеспечить связью все регионы страны, устанавливая антенны на церковных шпилях. Об этом пишет газета The Telegraph.

На данный момент антеннами оборудованы свыше 100 церквей в епархиях Нориджа и Челмсфорда. Всего передающие устройства планируется установить на шпилях и башнях более 16 тыс. церквей.

Соглашение по улучшению качества связи в сельской местности заключено между представителями правительства и Церкви Англии. Программу планируется осуществить совместно с мобильными и интернет-операторами.

«Это соглашение с Церковью Англии означает, что даже здания XV века могут помочь Великобритании в будущем улучшить жизни людей, распространяя сигнал в наиболее отдаленных регионах», — заявил министр цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ Мэтт Хэнкок.