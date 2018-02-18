Около 40 тыс. домов в Берлине лишились ТВ и интернета из-за аварии

Около 40 тыс. домов в Берлине лишились интернета и телевидения из-за умышленного повреждения кабеля, сообщила компания Vodafone.

«Для приблизительно 40 тыс. домов, подключенных к кабельной сети Vodafone, в настоящее время недоступны ТВ, радио, интернет и телефон в связи с тем, что сеть была умышленно повреждена», — приводит ТАСС сообщение компании.

Работа интернета и ТВ была возобновлена спустя несколько часов. Немецкие СМИ сообщили, что полиция начала расследование в связи с этим инцидентом.