Фото улыбающейся послу РФ Тимошенко нарекли провокацией Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети фотографию, на которой запечатлены беседующие в кулуарах Мюнхенской конференции посол России в Германии Сергей Нечаев и лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

После публикации украинская партия сделала заявление, в котором призвала «не поддаваться на кремлевские провокации». Захарова назвала подобную реакцию украинской стороны очередным враньем.

«Так вот, это вранье. Они общались, и их все фотографировали: журналисты, делегаты и так далее, — прокомментировала представитель российского МИДа. — Второе вранье, что они не знали, с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко — так, что слышали даже журналисты — поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов».