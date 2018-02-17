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Мощное землетрясение на юге Мексики

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Мощное землетрясение в штате Оахака было зафиксировано 16 февраля
Фото: REUTERS/Claudia Daut
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5
Фото: REUTERS/Claudia Daut
Несмотря на масштабность стихийного бедствия, жертв нет
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Жители штата вышли на улицу после сильных подземных толчков
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
После произошедшего землетрясения разрушительной тихоокеанской волны не ожидается, заявил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC)
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Медики оказывают населению первую помощь
Фото: REUTERS/Tomas Bravo
После мощного землетрясения было зафиксировано около 60 повторных толчков
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Испуганная женщина после стихийного бедствия
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Напомним, в сентябре 2017 года неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение силой 7,1, погибло более 300 человек
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