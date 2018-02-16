Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение из-за волн высотой до 10 м объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по краю.

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что в первой половине ночи 17 февраля в прибрежной акватории Алеутского района ожидается опасное волнение высотой до 10 м, сообщает ТАСС.

Штормовое предупреждение продлится до конца дня 17 февраля. Принять меры повышенной предосторожности рекомендовано руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах опасного волнения моря.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания «Морская дирекция» ночью в пятницу сообщила, что работа паромов на Керченской переправе между Краснодарским краем и Крымским полуостровом приостановлена в связи с сильным туманом.