Туман нарушил работу паромов на Керченской переправе

Неблагоприятные погодные условия стали причиной остановки в работе паромов на Керченской переправе между Краснодарским краем и Крымским полуостровом.

Об этом сообщает компания «Морская дирекция» ночью в пятницу.

Приостановка движения паромов на Керченской переправе связана с недостаточной видимостью из-за тумана, сообщает «Интерфакс».

Керченская паромная переправа является главной транспортной артерией между Россией и полуостровом Крым совместно с аэропортом «Симферополь». Паромы переводят автомобили, грузы и пассажиров через Керченский пролив.

Ранее портал iz.ru сообщал, что работа Керченской переправы в связи с туманом была приостановлена 8 февраля.