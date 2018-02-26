«Людям хочется обрести гордость за свою страну»

Евгений Сидихин завершил съемки в новом телевизионном фильме «Соседи». Озвучив своего героя — отставного пилота Олега Кораблева, артист поспешил в родной Санкт-Петербург на репетицию спектакля, который он ставит с дочерью Полиной. По дороге от студии до аэропорта популярный актер успел пообщаться с корреспондентом «Известий».

— Евгений, сериал «Соседи» — комедийный проект. Тяжело было сниматься в непривычном для вас жанре?

— Коллеги однажды рассказывали, что при съемках одной комедии хохотали всё время до упаду, а на экране ничего смешного не было. В случае с «Соседями» всё получилось наоборот. Вроде старались серьезно относиться к проекту, но в итоге получилось очень смешно. Пока озвучивали — постоянно смеялись.

— Роль оказалась характерная?

— Не уверен. Понимаете, я вообще не знаю, что значит «характерный». Мне кажется, это какое-то неправильное определение. Есть психофизика актера, определенные задачи. Никто из актеров на самом деле не играет ни характерные роли, ни романтические. Актер не должен заморачиваться этими категориями, это не нашего ума дело. Мы должны думать об обстоятельствах, о специальных задачах персонажа. А характерная роль или нет — пусть рассуждают киноведы и критики.

соседи_1 Фото предоставлено компанией «Мостелефильм»

— Расскажите, пожалуйста, о профессиональной деятельности вашей дочери Полины. Вам нравится работать с ней в одном кадре?

— Еще как! Мы уже не раз снимались вместе. Была даже сцена, когда я признаюсь ей, что я ее настоящий отец (ее героиня об этом не знала).

Сразу после нашего интервью поеду на репетицию. Мы с Полиной пробуем сделать совместный театральный проект.

— На какой площадке?

— Это пока нам неведомо. Сейчас мы просто читаем, примеряем на себя образы. Пока не буду говорить, что да как, потому что я человек суеверный. Но мне хотелось бы верить, что к октябрю мы уже сможем представить совместную постановку.

— Многие ваши коллеги жалуются на примитивность сценариев. Вас устраивает материал, который присылают вам режиссеры?

— Лично мне пока везет в плане предложений. Это не может не радовать. Вот сейчас у меня вновь наклевывается очень интересная работа, но опять же в силу актерского суеверия предпочту о ней не рассказывать.

Что касается примитивных сценариев… Дело в том, по сценарию нельзя достоверно определить, получится из него хорошее кино или нет. Например, когда прислали сценарий «Соседей», при первом прочтении он не показался мне особо выдающимся. Но был довольно интересным. Я согласился сниматься и уже сейчас, во время озвучивания, увидел в нем потрясающие тексты, в которых много жизненного. Частенько бывает, что, читая сценарий, актер сразу устремляется в роль и не замечает целого.

соседи_2 Фото предоставлено компанией «Мостелефильм»

— Сегодня, как и 10 лет назад, ваш график плотно расписан. Соотношение работы и свободного времени вас устраивает?

— Меня всегда это устраивало, потому что я люблю то, чем занимаюсь. А большое количество свободного времени, как правило, меня тяготит.

— Период, когда на телевидении преобладали «ментовские» сюжеты, сменился одами советскому и военному прошлому. Почему появились другие приоритеты?

— То, о чем вы спрашиваете, напрямую связано с развитием общества и его новыми запросами. 1990-е годы остались позади, общество развивается, людям интересно узнать что-то о своем прошлом, им хочется обрести гордость за свою страну.

Видимо, всем нам остро не хватает событий, заставляющих испытывать чувство глубокого патриотизма. Поэтому режиссеры со сценаристами и обращаются ко вчерашнему дню в поисках примеров, о которых стоит вспомнить, героев, по стопам которых стоит идти. Это намного лучше, чем заниматься самобичеванием.

соседи_4 Фото предоставлено компанией «Мостелефильм»

— Складывается ощущение, что у нас было замечательное прошлое, а достойного настоящего нет. Как будто нет сейчас ни героев, ни историй, достойных упоминания.

— Они, безусловно, есть. Без них нашего общества уже давно бы не существовало. Просто нужно быть более внимательными. Вот вам относительно недавний пример. В 2010 году в тайге совершил аварийную посадку самолет Ту-154 со множеством пассажиров на борту. Только усердие, упрямство и воля летчиков позволили посадить судно на заброшенном аэродроме в Ижме. В течение 12 лет взлетно-посадочную полосу сохранял в рабочем состоянии смотритель аэропорта Сергей Сотников.

Вот о таких людях надо рассказывать в кино! В нем заложены лучшие качества — правильная принципиальность, ответственность, отвага, характер. Он пошел против всей деревни, когда его односельчане захотели использовать полосу под хозяйственные нужды. Отстоял свою правоту, не дал испортить полосу. А ведь этот аэропорт давно никому не был нужен: Сергею Сотникову платили только за то, чтобы он содержал в порядке вертолетную площадку. Думаю, если быть повнимательнее, можно вспомнить массу таких примеров.

— Вы говорили, что постоянно расширяете свой кругозор. Работа над собой не прекращается и по сей день?

— Да, конечно. Мне 53 года, но я по-прежнему увлекающийся человек. Меня многое в этой жизни интересует, да и сама жизнь — бесконечный путь к совершенству. Мне интересно прошлое: с огромным удовольствием слушаю и читаю многих «альтернативщиков». У меня это началось давно — еще с первого появления перепечаток рукописей Фоменко и Носовского (создатели «Новой хронологии», интерпретации всемирной истории. — «Известия»). Потом в мою жизнь вошел Лев Гумилев (создатель теории пассионарности. — «Известия») — я перечитал его всего.

Жизнь ведь не стоит на месте, всё вокруг непрерывно меняется. Многое из того, в чем мы были убеждены еще вчера, сегодня кажется бредом. В нашу жизнь входит столько нового... Для большинства людей в повседневной суете эти новшества проходят почти незаметно, но я стараюсь их замечать. Это необходимо не только для меня самого, но и в первую очередь для моей профессии.

— Вы проходили срочную военную службу в Афганистане. Военная тема вам интересна? Следите за событиями в Донбассе, в Сирии?

— Я стараюсь следить, правда, весьма выборочно. Понимаю, что вокруг много пропаганды. Так как я — актер, человек эмоциональный, стараюсь не попадать под явные пропагандистские идеи. Я очень переживал за украинские события, за происходящее в Донбассе. Страшные вещи… Я зачитывался этими новостями.

Тогда мне как раз нужно было лететь в Киев. За семь месяцев съемок в Киеве я вдруг понял, насколько сильно нам всем промывают мозги. Человек очень быстро перестает замечать людей и начинает видеть лишь образы, которые ему навязывают через пропагандистскую машину. Но я считаю, что всегда надо оставаться человеком, нужно понимать, что всё далеко не так, как показывают по телевизору, а намного, в разы сложнее.

соседи_3 Фото предоставлено компанией «Мостелефильм»

— Если не верить СМИ, то как ориентироваться в том, что происходит?

— Просто ориентироваться надо на что-то настоящее — на хорошую литературу, например. Надо ходить в театр, разделять позитивные духовные движения общества — это то, что нас всегда объединяло, что всегда делало нас лучше.