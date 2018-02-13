Данила Козловский снялся в британском сериале о русской мафии

Российский актер Данила Козловский принял участие в съемках британского сериала о русской мафии McMafia. Главную роль исполнил британский актер Джеймс Нортон. Съемки картины проводились по инициативе британской телерадиовещательной организации BBC.

В сериале также снялись российские актеры Алексей Серебряков и Мария Шукшина, сыгравшие роли родителей главного героя, сообщает телеканал «78».

Фотографию со съемок Козловский опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Согласно сюжету сериала главный герой Алекс Годман — выросший в Англии сын бывшего босса русской мафии, эмигрировавшего из России. Юноша всеми силами пытается избавиться от прошлого своих родителей, однако в течение жизни он вынужден контактировать не только с российскими представителями мафии, но и с мексиканскими и пакистанскими наркоторговцами, а также балканскими контрабандистами.

Съемки сериала проходили в Москве, Лондоне, Хорватии и Катаре. Первый сезон сериала включает в себя восемь серий.