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«Роль Салтычихи далась мне кровью»

Актриса Юлия Снигирь — о съемках в исторических фильмах, профессиональных вызовах и страшных сказках
Фото: пресс-служба телеканала «Россия»
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«Роль Салтычихи далась мне кровью»
2018-02-14 12:53:26">
2018-02-14 12:53:26
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Юлия Снигирь, одна из самых успешных молодых российских актрис, сыграла главную роль в телевизионном фильме «Кровавая барыня», первые серии которого зрители увидят уже на следующей неделе. Прежде Юлии уже приходилось создавать непростые образы — от императрицы до следователя. Теперь же она перевоплотилась в Салтычиху, так народная молва называла помещицу Дарью Салтыкову, замучившую десятки крепостных крестьян. В преддверии премьеры актриса встретилась с корреспондентом «Известий».

— Как вы решились на роль одной из самых страшных женщин в нашей истории? Она же действительно была чудовищем.

— Согласиться на роль, когда ты совершенно не понимаешь, как ее играть, — это профессиональный вызов. Поэтому я и решила рискнуть.

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Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— Вы пытались для себя как-то оправдать вашу героиню? Почему она стала такой жестокой?

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— Конечно, она не была здоровым человеком. Мы можем лишь предположить, что именно творилось в ее голове. Мне показалось, что Дарья всю жизнь находилась в диалоге с Богом. Она то благодарила его, то злилась. Даже конкурировала с Ним. Она считала, что «право имеет», понимаете? На всё. И не нужно забывать, что в то время жестокое обращение с крестьянами было нормой. Просто неуправляемые вспышки гнева и страшная параноидальность Салтычихи довели эту ситуацию до крайней степени. Ее жестокость невозможно оправдать, но к ней самой все же можно проникнуться жалостью. Мне очень, очень жаль Дарью — но именно ту Дарью, какую я пыталась показать.

— Режиссер определяет жанр сериала как «страшную сказку». А вы в детстве любили страшные сказки?

Я всегда любила сказки Бажова. За красоту и мистику. Когда я играла Салтычиху, думала о Хозяйке медной горы, конечно. А недавно наткнулась на сказки Платонова. Но мне кажется, для детей они слишком страшные.

— Вы играли Екатерину II, и вот снова проект, где действие происходит в екатерининскую эпоху. Рады были вернуться в это время?

— Честно? Не рада. Каждое время по-своему сложное, но все-таки сейчас мы в бытовом плане изнежены. Для нас отсутствие Wi-Fi — уже дискомфорт. А в XVIII веке женщины, например, всю жизнь мучились в корсетах и пышных тяжелых юбках. Лично у меня от этих платьев чудовищно болит спина. Я бы не хотела жить в то время, хочу жить здесь и сейчас.

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Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— А как изменились женщины за это время, на ваш взгляд?

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— Как изменились… Помните, что Булгаков сказал по этому поводу? Когда Воланд посетил Москву: «Люди как люди… в общем, напоминают прежних». Действительно, люди всё те же, и задача артиста, играющего исторического персонажа, как раз это и показать.

— Кого сложнее играть — царицу или чудовище в образе красивой женщины?

— Легких ролей не бывает. Иногда в легкости — сложность. Попробуй сыграй следователя так, как до тебя не играли сотни других артистов. Особенно если твой герой просто ходит с многозначительным видом и осматривает места преступления. Роль Салтычихи далась мне кровью. Есть такой фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес в главной роли. Там ее героиня проникает во внутренний мир серийного убийцы. Буквально. Вот то же самое я пыталась проделать с Салтычихой. Это очень неприятно.

— Кстати, Салтыкова особенно ненавидела именно женщин — им от нее доставалось больше всего. Как считаете, бывает ли настоящая женская дружба?

— Нам осталось еще обсудить тему феминизма и сексуальных домогательств. Я не делю дружбу на женскую и мужскую. Мне кажется, она либо есть, либо ее нет — зависит от человека.

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Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— В последнее время вы чаще задействованы в многосерийных телевизионных фильмах, а не в полнометражных проектах. Вам больше нравятся длинные истории?

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— Нет, я не очень люблю длинные истории. Держать линию роли на длинной дистанции — очень сложно. Но у нас не так много фильмов с интересной драматургией и героями. Именно из того, что конкретно мне предлагают, сериалы оказываются интереснее, сложнее, неожиданней, чем полнометражные фильмы. Поэтому я чаще выбираю их.

— Каких фильмов, на ваш взгляд, сегодня не хватает в нашей киноиндустрии, чего ждет российский зритель?

— Не хватает фильмов режиссерских, а не продюсерских, но при этом с хорошим бюджетом. Но это нормально, наверное. Их везде не хватает, не только у нас.

— По гороскопу вы — Близнецы. Верите, хотя бы не очень серьезно, во влияние знаков зодиака на характер человека?

— Что-то во всем этом есть, но мне нравятся слова Шекспира о том, что человеку свойственно винить во всем звезды. Все-таки мы сами выбираем свой путь, и за это нужно уметь нести ответственность.

Справка «Известий»

Юлия Снигирь окончила Московский педагогический университет, затем поступила в Театральное училище имени Щукина.

После выпуска снималась в фильмах и клипах. Прославилась благодаря роли Рады Гаал в фантастической картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Также известна по фильмам «Распутин», «Великая», «Хождение по мукам» и др.

 
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