Блеск кинопайеток и шампанское для императора

Несмотря на минусовую температуру, светская жизнь в столице на уходящей неделе заставила своих главных героев серьезно попотеть — везде поспеть было непросто. Да и сами мероприятия оказались «горячими» — так, на ежегодном благотворительном ужине Светланы Бондарчук Action! 2017 гости боролись за кинолоты. Еще одну пышную трапезу устроил французский дом Louis Roederer в честь возвращения шампанского Cristal на историческую родину. А журнал The Hollywood Reporter собрал весь цвет отечественного кинематографа на премии «Событие года».

Уже который год подряд в декабре друзья Светланы Бондарчук собираются на организованном ею гала-ужине в подмосковной Жуковке. Вечер, который посетили Елизавета Боярская, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский, Константин Богомолов, Дарья Мороз, Борис Хлебников, Виталий Манский, Резо Гигинеишвили и многие другие, прошел с прямо-таки цыганским размахом.

Ведущие благотворительного аукциона Игорь Верник и Ксения Собчак помогли гостям «позолотить ручки» аж на 50 млн рублей. Двум конферансье помог и музыкальный коллектив «Раданик», после «цыганочки с выходом» и пылких песен которого души гостей раскрылись настолько, что кое-кому пришлось покинуть ресторан на старенькой «Волге» вместо авто премиум-класса: железную героиню картины «Черная молния» на аукцион предоставил режиссер фильма Тимур Бекмамбетов.

А Яна Рудковская, Софья Эрнст, Надежда Оболенцева, Ольга Карпуть и Павел Те, Полина Киценко и другие светские персонажи собрались в бывшем здании Московской городской думы на Красной площади на суаре с шампанским. Да не с простым, а с легендарным Cristal, которым до революции потчевали двор императора. Ужин в честь возобновления поставок напитка в Россию прошел в духе революции. Столы сервировали композициями из маков, по центру зала расстелили красную ковровую дорожку, да и приглушенный свет зловеще отливал любимым цветом большевиков.

Наслаждаясь блюдами императорского стола, воссозданными шеф-поваром Владимиром Мухиным, гости предались воспоминаниям, как в этом самом здании некоторых из присутствующих в 1980-е принимали в пионеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Те, кому не налили легендарное шампанское, хрустели попкорном — Кирилл Плетнев представил свой режиссерский полнометражный кинодебют «Жги». Поддержать известного актера, оказавшегося по «другую сторону» от камеры, в кинотеатр «Октябрь» пришли Светлана Ходченкова, Мария Миронова, Надежда Михалкова, Лариса Удовиченко и другие. Возглавила группу поддержки любимая супруга Плетнева Нино Нинидзе. На премьере можно было увидеть и исполнительниц главных ролей — Викторию Исакову и Ингу Оболдину. Судя по всему, отечественной кинобратии фильм пришелся по душе — новоиспеченного режиссера пригласили забрать награду в номинации «Открытие года» на премии «Событие года» российской версии журнала The Hollywood Reporter.

Премия свое название оправдала. Красную дорожку кинотеатра «Иллюзион» по количеству прошедших по ней представителей российской киноиндустрии первого эшелона вполне можно было сравнить со своей «сестрицей» в театре «Россия» на ММКФ. Впрочем, для искушенных гостей оба этих мероприятия уже давно ассоциируются с именем Никиты Михалкова, который, как известно, приглашениями THR никогда не манкирует. Не стал исключением и этот раз: глава Союза кинематографистов пришел в отличном настроении и порадовал гостей юмористическими историями. Прибыл поздравить отечественное киносообщество и министр культуры Владимир Мединский. В своей речи он отметил, что нашему кино в этом году «есть чем похвастаться».

— Появилось много замечательных картин, были побиты все рекорды сборов, вышел самый кассовый фильм в истории российского кино — «Последний богатырь», — отметил министр под рукоплескания зала.