Юлия Ауг и Евгений Сидихин стали соседями

Завершились съемки четырехсерийной телевизионной лирической комедии «Соседи». Картина режиссера Владимира Виноградова повествует о бытовом конфликте разных по социальному положению пар. В один из последних съемочных дней корреспондент «Известий» побывал на съемочной площадке.

Сюжет фильма закручен вокруг противостояния двух соседских семей — Кораблевых и Ширшиковых. Последние мирно себе жили в родной деревне Колотилово: тракторист Коля (Владимир Тимофеев) обильно и регулярно выпивал, а его жена Татьяна (Юлия Ауг) с присущим русской женщине героизмом терпела выходки слабохарактерного супруга.

И жизнь бы шла своим чередом, но вдруг из Москвы в их захолустье переехали Ольга и Олег Кораблевы (Елена Валюшкина и Евгений Сидихин). Он — красавец, отставной пилот, она — учительница музыки. Москвичи покупают дом, всем на зависть ремонтируют его по последней моде, со вкусом обставляют жилище... А кому понравится, когда под боком появляется кто-то, кто живет лучше?

Но дело не только в зависти к благоустроенной жизни «понаехавших». Долго пустовавший участок земли, который заняли Кораблевы, супруги Ширшиковы всегда считали своим. Череда мелких взаимных претензий соседей сначала вырастает в конфликт, а потом и в настоящую междоусобную войну, в которую втягивается вся деревня. И уж в этой войне средства не выбирают.

— Завтра Ритка рабочих привезет, красоту наведем... Да, Олег Палыч? — обращается к мужу Ольга Кораблева, а ответ ей — тишина. Муж словно испарился.

Вдруг, как будто из-под земли, раздается стон. Один из жителей деревни, смекнув, в чем дело, отодвигает листья лопуха, искусно маскирующие место падения бывшего пилота. Изумленная Ольга видит в куче грязи и навоза невозмутимое лицо супруга.

— А это наша яма помойная, — смеясь, вводит Кораблеву в курс дела сосед. — В том году у нас электрик туда провалился, так мы его только на следующий день нашли.

К счастью для Евгения Сидихина, сидеть в грязи его не заставили. Для актера выкопали глубокую яму и, обернув его теплым пледом, чтобы не замерз, посадили на дно. А вокруг головы, как в салоне красоты, натянули пленку, на которую уже и выгрузили неприятного вида смесь из выкрашенной кокосовой стружки.

— Пахнет вкусно, хочется ее съесть. А скоро обед? — шутил из ямы артист.

Но это лишь малая часть испытаний, которые выпадут на долю героев с той и с другой стороны. Впереди у воюющих соседей — роман детей, мелкое хулиганство, ревность и попытки местной красавицы Клавы устроить с Кораблевым свою личную жизнь.

По словам режиссера Владимира Виноградова, вместе с актерами они пытались нащупать и оголить «человеческий нерв» — показать настоящие, правдивые отношения между людьми.

— Я пытался «нарисовать» эту картину таким образом, чтобы в ней было место человеческому. В помощь мне — прекрасная игра наших актеров, — рассказал «Известиям» режиссер в перерывах между съемками эпизодов.

Актеры и правда работали на площадке со всей возможной отдачей и удовольствием. Для Юлии Ауг проект и вовсе оказался дебютом в комедийном жанре.

— Для меня каждая сцена в комедии — что вагон с углем разгрузить! Но мне безумно интересно, это совершенно новое для меня существование в профессии, — поделилась актриса с «Известиями».

Фильм появится на телеэкранах осенью 2018 года.