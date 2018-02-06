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Актриса Елена Яковлева рассказала о возможности продолжения «Каменской»

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Народная артистка России Елена Яковлева рассказала о возможности выхода седьмого сезона популярного сериала «Каменская».

«На сегодняшний день еще даже сценария нет, только какие-то бесконечные разговоры вокруг да около... Но в кулуарах вроде бы что-то готовится», — сказала актриса.

Она отметила, что сериал вышел более 10 лет назад, но телеканалы по-прежнему его часто показывают, а зрители не теряют интереса.

«Отсняли его очень давно — больше 10 лет назад. Я не виновата, что его крутят по всем каналам, а у людей создается ощущение, будто я снимаюсь в этой роли без конца. С момента моего последнего соприкосновения с «Каменской» прошло достаточно много времени, поэтому уже можно заново приступать к работе», — сказала Яковлева, отметив, что ее участие в сериале зависит от того, какой предложат сценарий.

По ее словам, сейчас хороших ролей для «взрослых девочек» нет, но артистов ее поколения еще «рано списывать со счетов».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Не надо списывать со счетов наше поколение»

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