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Автобусы без турникетов перевезли 20 млн пассажиров в Москве

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Фото: официальный сайт Мэра Москвы/mos.ru
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Московские автобусы с бестурникетной системой оплаты проезда в минувшем месяце перевезли 20 миллионов пассажиров, сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лискутов.

«На маршрутах, где работает такой транспорт, можно входить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов. Эта система делает посадку быстрее и удобнее, а также позволяет сократить время в пути в среднем от пяти до 15 минут», — отметил Лискутов.

При этом он отметил, что в бестурникетных автобусах был усилен контроль. Лискутов отметил, что власти Москвы рассчитывают на ответственное отношение горожан к оплате проезда. Он напомнил, что эти средства позволяют обновлять подвижной состав и совершенствовать транспортную систему.

Как писал портал iz.ru, власти Москвы приняли решение демонтировать турникеты на 72 маршрутах наземного транспорта. Еще один маршрут стал бестурникетным с 1 февраля.

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