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Автобусы частных перевозчиков в Москве могут оборудовать Wi-Fi

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Фото: TASS/Zuma/Jaap Arriens
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Автобусы частных перевозчиков в Москве могут оборудовать сетью Wi-Fi, как общественный транспорт «Мосгортранса».

Информацию об этом распространил директор ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов в субботу, 27 января.

«Мы рассматриваем эту возможность. Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть», —  цитирует его «РИА Новости».

19 января портал iz.ru рассказал, что порядка 1,6 тыс. безбилетников оштрафовали в столице в автобусах без турникетов в первую рабочую неделю 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

По словам руководителя учреждения Павла Павлова, общая сумма штрафов 1593 нарушителей правил оплаты проезда составила более 1,5 млн рублей. Павлов также напомнил, что по закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, в противном случае он будет взыскан судебными приставами в принудительном порядке.

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