Около 1,6 тыс. зайцев оштрафовали в автобусах без турникетов в Москве

Порядка 1,6 тыс. безбилетников оштрафовали в столице в автобусах без турникетов в первую рабочую неделю 2018 года. Об этом сообщил в пресс-службе государственного казенного учреждения «Организатор перевозок».

По словам руководителя учреждения Павла Павлова, общая сумма штрафов 1593 нарушителей правил оплаты проезда составила более 1,5 млн рублей. Павлов также напомнил, что по закону у нарушителей есть 60 дней на оплату штрафа, в противном случае он будет взыскан судебными приставами в принудительном порядке.

Как отмечает РИАМО, с начала года автобусы стали работать без турникетов на 72 маршрутах, а число безбилетных пассажиров на этих маршрутах увеличилось на 12%. Ежедневно на этих маршрутах билеты и социальные карты проверяют более 180 контролеров. На бестурникетном транспорте пассажиры могут заходить во все двери, что позволяет снизить время поездки в среднем на 5 минут.