Почти 600 новых автобусов выйдут на улицы Москвы весной

До конца марта на маршруты наземного транспорта Москвы выйдут 588 автобусов и около 20 трамваев российского производства, сообщается на портале мэра столицы.

«Автопарк «Мосгортранса» пополнится 50 автобусами средней вместимости, 313 — большой и 225 — особо большой. Транспорт полностью адаптирован для маломобильных пассажиров, оборудован двигателями «Евро-5», системами климат-контроля и ГЛОНАСС», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Кроме того, новые составы получит и подвижной состав в метро: на Таганско-Краснопресненской линии запустят еще восемь поездов «Москва».

Ранее портал iz.ru сообщал, что за два года в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 42 км «выделенок» для общественного транспорта.