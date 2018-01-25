Рекордное число туристов посетило Москву в 2017 году

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в 2017 году число туристов, посетивших Москву, выросло на 13% — мегаполис посетили 21,6 млн человек, эта цифра является рекордной, отметил он.

Градоначальник добавил, что Москва входит в пятерку лучших новогодних маршрутов в мире. Фестиваль «Путешествие в Рождество» принес бюджету города около 14 млрд рублей, а площадки мероприятия посетили 14 млн гостей, пишет сетевое издание m24.ru.

Прошедший год стал для Москвы еще более спокойным и безопасным, заявил мэр города Сергей Собянин на коллегии столичного главка МВД в четверг, 25 января.