Собянин констатировал снижение «раздражающих москвичей» преступлений

Прошедший год стал для Москвы еще более спокойным и безопасным, заявил мэр города Сергей Собянин на коллегии столичного главка МВД.

«Стало значительно меньше грабежей, краж, угроз, угонов автотранспорта, хулиганских выходок в пьяном виде — преступлений, которые «больше всего раздражают горожан», — приводит его слова «РИА Новости».

Мэр добавил, также продолжается многолетняя тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений против жизни людей.

Вместе с тем Собянин посетовал, что в Москве еще остается ряд проблем. В качестве примера он привел незаконный оборот наркотиков, который «пока не удается переломить».

То, что на московских улицах стало значительно безопаснее, подтвердил и начальник городского МВД Олег Баранов.

«На улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», — цитирует Баранова агентство ТАСС.

По приведенным им данным, ощутимее всего снизилось количество грабежей (на 36%), разбоев (на 38,4%), квартирных краж (на 32,5%) и угонов автомобилей (на 29,3%).

Кроме того, в прошлом году ликвидировали 18 преступных группировок.