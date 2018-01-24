Стройку на севере Москвы обокрали на 2 млн рублей

Неизвестный похитил инструменты со стройки на севере Москвы, стоимость которых оценивается более чем в 2 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на столичный главк МВД.

Кража произошла в период с 29 по 30 декабря 2017 года на объекте на Ходынском бульваре. Вор вскрыл замок железного контейнера на площадке и вынес оттуда инструменты.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в иранской тюрьме отрезали руку мужчине, осужденному за воровство.