Украденные у Леры Массквы документы использовали для липовой сделки

И этаж не седьмой, и счастья на нем у Леры Массквы не случилось...

Квартира сгорела, сама певица попала в реанимацию, машину чуть не отобрали.

Лере Масскве приходится в прямом смысле прятать свой автомобиль от мошенников. Кто-то продал машину по поддельным документам, пока девушка была в больнице.

В полиции выяснили: сделку заключили на другой автомобиль-двойник. Той же марки и того же цвета, но с документами на машину Леры Массквы. Так поступают мошенники, когда хотят легализовать угнанный транспорт.

Бумаги поп-исполнительница хранила дома в специальной папке. В квартире сгорело всё: от мебели до техники. Папка чудом сохранилась... Но без документов.

Первыми под подозрение попали сотрудники МЧС. Есть еще два варианта: украл сотрудник ЧОП, первым пришедший на помощь. После его никто не видел. Или бумаги действительно сгорели, а мошенники предоставили фальшивки.

В итоге потерпевших двое — Лера Массква и некто Ольга Гордеева. Женщина отдала почти 2 млн за авто, которое теперь нужно вернуть.