Квартиру певицы Леры Массквы обокрали во время пожара

Во время пожара в квартире российской певицы Леры Массквы у нее украли документы на автомобиль и ключи от транспортного средства. Об этом заявил адвокат артистки Денис Балуев.

Он рассказал, что, когда певица начала восстанавливать документы, выяснилось, что ее машина уже зарегистрирована на других людей. Автомобиль в настоящее время находится в гараже друзей Массквы.

Адвокат предположил, что документы забрали пожарные и позже передали их мошенникам.

«До пожара они были там однозначно. Лера даже точно знает, в какой папке они лежали. После пожара они исчезли. При этом некоторые документы, которые имущественной ценности не представляют, остались», — заявил Балуев.

Пожар в квартире Леры Массквы на проспекте Маршала Жукова произошел в ночь на 11 декабря. В результате инцидента пострадали певица, ее муж и ребенок.