Экс-сотрудник украл 5 млн рублей на корпоративе столичной фирмы

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в краже сейфа с 5 млн рублей. По версии полиции, мужчина украл сейф во время корпоратива в компании, где он ранее работал.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали молодого человека по подозрению в краже сейфа с 5 млн рублей», — сообщила ТАСС начальник пресс-центра столичного управления МВД России Екатерина Гузь.

Как уточнила Гузь, в отдел полиции обратился директор частной фирмы с заявлением о краже крупной денежной суммы. Потерпевший сообщил, что из офиса был украден сейф. Материальный ущерб составил 5 млн рублей. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в Плотниковом переулке. Им оказался 27-летний приезжий, бывший работник данной компании», — сказала она.

По информации столичной полиции, экс-сотрудника пригласили на корпоратив, во время которого он похитил сейф, скрывшись с торжества на такси. По факту кражи возбуждено уголовное дело.