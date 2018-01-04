Фирма пересчитала ущерб от крупной кражи наличных парижским бездомным

Французские СМИ уточнили объем наличных средств, украденных бездомным в офисе одной из фирм в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. По последним данным, он похитил €490 тыс., а ранее ущерб оценивался в €300 тыс.

Кража произошла еще 8 декабря и была зафиксирована камерами слежения.

Полиция идентифицировала грабителя: им оказался приезжий из Северной Африки, проживший в аэропорту несколько недель.

Предполагаемого преступника за прошедшее время не удалось разыскать. По мнению следствия, он успел купить билет на самолет и скрылся в Бельгии, пишет Parisien.

О произошедшей крупной краже писал ранее iz.ru.