Житель Подмосковья задержан по подозрению в краже диджейского пульта

Полиция Волоколамска задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в краже диджейского пульта и разного музыкального оборудования.

Информацию об этом распространили СМИ во вторник, 9 января.

«Мужчина подозревается в том, что незаконно проник в хозяйственную постройку одного из домов по ул. Щекино, откуда похитил диджейский пульт-микшер, музыкальную колонку, роутер, провода, тройники и удлинители», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Всё похищенное было обнаружено у подозреваемого дома и возвращено владельцу.

3 января в Копенгагене неизвестный похитил самую дорогую в мире бутылку водки. Ее стоимость составляет около $1,3 млн. О краже сообщил владелец бутылки коллекционер Брайан Энгберг. По его словам, неизвестный проник в бар Cafe 33, где была выставлена коллекция водок, и похитил бутылку «Руссо-Балт».

Столь высокая стоимость бутылки объясняется тем, что на ее изготовление ушло по 3 кг золота и серебра. Помимо этого, сосуд украшен кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.

Позже бутылка была найдена пустой на местной стройке.