Украденную в Копенгагене самую дорогую бутылку водки нашли пустой

Украденная у коллекционера в Копенгагене бутылка водки «Руссо-Балт» из драгоценных металлов стоимостью в $1,3 млн была обнаружена неповрежденной, сообщает полиция датской столицы. По словам владельца бутылки Брайана Энгберга, ее нашли опустошенной.

Правоохранители отмечают, что бутылку в отделение полиции принес мужчина, который нашел ее на строительной площадке в пригороде Копенгагена.

«Бутылка не повреждена, будет проведена экспертиза», — говорится на странице полиции Копенгагена в Twitter.

Энгберг в беседе с изданием Ekstra Bladet выразил радость в связи с обнаружением бутылки и заявил, что планирует вновь наполнить ее российской водкой. Он также рассказал, что рассматривает способы защитить свою коллекцию от краж в будущем.

Как сообщал портал iz.ru, самая дорогая в мире бутылка водки была украдена из бара Cafe 33, где хранится коллекция Эндберга 4 января. Коллекционер написал о случившемся на своей странице в Facebook, выложив фотографию похитителя и пообещав вознаграждение за содействие в его поимке.

Бутылка водки «Руссо-Балт» была изготовлена из золота и серебра компанией Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронеавтомобилей. На пробке изображен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

Бутылка появлялась в сериале «Карточный домик». Персонаж Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд в сериале получил в подарок от президента России.