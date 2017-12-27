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Школьные автобусы в 2018 году оснастят мигалками

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Фото: РИА Новости/Александр Алпаткин
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Желтые или оранжевые проблесковые маячки будут устанавливать на крышах школьных автобусов с 1 июля 2018 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован 27 декабря на сайте правительства.

В пояснительной записке отмечается, что мигалки должны быть включены только при движении автобуса. Среди других требований указывается, что управлять транспортными средствами, перевозящими детей, смогут водители с открытой категорией «D» и стажем не менее одного года.

Новые требования установлены «в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортных происшествий при организованной перевозке групп детей автобусами».

В ноябре школьный экскурсионный автобус, в салоне которого находились 38 детей, столкнулся с полуприцепом грузовика в Ярославской области. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе 15 детей в возрасте от 13 до 17 лет.

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