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Мать задержанного в Праге россиянина написала чешскому президенту

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Любовь Сокирдонова, мать Евгения Никулина, задержанного в Праге по запросу США в 2016 году, отправила письмо чешскому президенту Милошу Земану с просьбой посодействовать освобождению ее сына. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Никулина Владимир Макеев.

Письмо на имя президента Чехии Милоша Земана, с просьбой обратить внимание на незаконные действия силовых структур в отношении Евгения Никулина, Любовь Сокирдонова отправила 8 февраля.

«В нарушении всех международных норм права сына через несколько часов после задержания поместили в психиатрическую больницу, привязали руки и ноги к кровати и насильственно удерживали, не давая сходить в туалет и лишив пищи. На протяжении всего этого времени его обкалывали психотропными препаратами, поражающими волю», — приводят «Известия» часть письма.

Владимир Макеев заявил, что довести дело россиянина до высшего руководства страны на данный момент является важной задачей. Он считает, что письмо может оказать положительное влияние на судьбу Евгения Никулина, а также отметил, что подобными действиями США нарушают не только права гражданина РФ, но и суверенитет Чехии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Письмо президенту

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