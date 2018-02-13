Котлованы в Колывани

Прокуратура Тверской области 9 февраля начала проверку после того, как двое мальчиков провалились в яму, катаясь с горы. Этот случай произошел спустя всего несколько дней после трагедии в Новосибирской области. В начале февраля двое детей погибли, угодив в огромную яму с ледяной водой. После гибели мальчиков жители рабочего поселка Колывань устроили митинг и призвали власти к ответу. Сначала в отставку подал глава поселка, но горожане настаивают на том, чтобы вместе с ним ушел и глава всего района, потому что при нем коммунальные проблемы фактически не решались. Кто должен нести ответственность за смерть детей и почему подобных трагедий становится всё больше — в материале портала iz.ru.

Утонули в яме

Вечером 2 февраля пропали двое братьев 6 и 11 лет. Около 6 вечера старший мальчик забирал младшего из детского сада. Мама детей работала посменно и не успевала за ребенком из-за графика. Отец ушел из семьи три года назад и помощь от него ограничивалась уплатой алиментов. Все общение с детьми он практически свел на нет. После развода женщина тянула на себе ипотеку и воспитывала мальчишек.

Когда дети не вернулись домой, их немедленно начали искать мама, тетя и соседи. Вскоре возле церкви обнаружили тела: мальчики провалились в яму и не смогли самостоятельно выбраться оттуда. Один из братьев пытался спасти другого, но не сумел. Чтобы достать тела, потребовалось откачивать воду как минимум на метр.

Котлован коммунальные службы вырыли еще осенью для ремонта водопровода, однако после окончания работ не стали засыпать яму и никаких заграждений вокруг не поставили. Внутри скопилась вода.

Котлован_2 Яма, в которую провалились дети в поселке Колывань Фото: youtube.com

«Коммунальщики, конечно, виноваты: они не огородили, у нас тут на каждом углу по яме, мы просто боимся ходить, — сказала мама погибших детей Людмила Кузьмина. — Надо хоть кого-то посадить, чтобы в будущем всё делалось по правилам».

Обычно в детских садах не разрешают, чтобы несовершеннолетние забирали братьев или сестер, но воспитательница вошла в положение, понимая трудную ситуацию в семье. После трагедии ее отстранили от работы и попытались привлечь к ответственности за гибель детей. Но на защиту Анны Калашниковой встал весь поселок, включая родителей погибших мальчиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». На следующий день после произошедшего задержали директора управляющей компании и мастера, ответственного за участок. Их заключили под стражу.

Народный гнев

5 февраля возле здания администрации Колывани собрался стихийный митинг. На него пришло несколько сотен человек, у многих в руках цветы и игрушки.

«Из-за халатности сотрудников ЖКХ погибли два ребенка. Одному было 6 лет, другому — 11. Оба сына — одной матери. Воспитывала их одна, сейчас осталась просто без детей. То, что сейчас пытается наша администрация задобрить всё? Понимаете, детей матери не вернуть. Это великое горе для семьи. Семья в принципе, можно сказать, уничтожена», — рассказал один из инициаторов митинга Анатолий Хилько.

Собравшиеся требовали наказать виновных и отправить в отставку чиновников. К ним вышел глава района Виктор Аверин. На него посыпались жалобы на некачественную работу ЖКХ и ремонт дорог. В ответ он заявил, что в поселке был проведен достаточный объем работ, но часть была «сделана на авось», потому что «думали, что в морозы не случится беды, но произошла эта трагедия». Жители вспомнили, что за последний год это не первый случай гибели людей из-за неогороженных ям. В октябре в такую же выбоину угодил 35-летний мужчина: он не заметил ее из-за отсутствия освещения и забора. Но наказывать за произошедшее никого не стали, потому что мужчина был пьян.

Аверин сказал, что в отставку уходить не собирается, и упрекнул собравшихся в том, чтобы они используют трагедию, чтобы его дискредитировать и унизить. Глава района заверил митингующих, что готов понести наказание, если его признают виновным. Ему ответили, что «накажут, как обычно, простых работяг».

Автор цитаты «Мы здесь собрались не чтобы пошуметь, мы собрались за Россию все вместе. Я в эти дни со всеми, в том числе в похоронном доме, проблема водопровода актуальна», — заявил собравшимся Аверин.

На похороны детей он не пришел. Зато приехал домой к матери погибших мальчиков и попытался договориться полюбовно: предложил погасить ипотеку за счет бюджета. Ей осталось внести еще миллион рублей. Впрочем, юристы не исключают, что в таком случае имуществом заинтересуется бывший супруг Кузьминой. Ипотека была оформлена на двоих еще до развода. По закону бывший муж вправе претендовать на половину дома, несмотря на то что взносы платила только женщина.

Котлован_1 Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Последний раз отец виделся с мальчиками в декабре. Он работает в поселке таксистом и отказывался возить собственных сыновей до дома из-за конфликта с бывшей женой. Предлагал свои услуги за деньги.

Под обращением главе района подписались почти 500 жителей. В письме перечислены основные проблемы поселка, которые годами остаются без внимания властей: отсутствие освещения, прогнивший водопровод, нечищеные улицы и глубокие ямы, которыми испещрены дворы.

Громкое дело взял под личный контроль врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он отправил в поселок рабочую группу, которая должна проверить ситуацию в регионе. Моментально после этого решения в поселке начали ускоренными темпами заделывать ямы, которые месяцами стояли незасыпанными, вокруг них появились металлические ограждения.

«Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», — сказал глава региона, добавив, что специальная комиссия должна «изучить ситуацию по Аверину». Вместо него заявление на стол уже положил поселковый глава Алексей Дорофеев.

Автор цитаты «Того требует, как говорится, совесть» — так он объяснил мотивы своего ухода.

Котлован_3 Стихийный митинг у здания администрации Колывани Фото: youtube.com

Его предшественник Владимир Тайлаков покинул пост в связи с коррупционным скандалом. Год назад его обвинили в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств. Бывший глава поселка подписал акты приема работ еще до начала ремонта дорог. Из-за его действий бюджет недосчитался 3,7 млн рублей.

В квартире чиновника также изъяли более полусотни патронов. Для возмещения ущерба у Тайлакова изъяли земельный участок, автомобили Mitsubishi Pajero Sport и «УАЗ», лодку, два охотничьих ружья. А дороги в Колывани как были разбитыми, так и остаются до сих пор.

Тащат каждый гвоздь

Трагедия в Колывани — вопиющий, но далеко не единственный подобный случай за последнее время. Не засыпанные ямы и открытые люки — проблема характерная для многих регионов.

Вот случаи, произошедшие только за один месяц — февраль. Двое детей пострадали после падения в яму в Тверской области. Мальчики катались на горке и скатились в неогороженный котлован. В Новосибирске, чтобы спасти восьмилетнего мальчика, упавшего в погреб, потребовалась помощь спасателей. На севере Москвы ребенка, провалившегося в яму, обнаружил полицейским. Чудом мальчика удалось спасти: он провел на морозе почти 10 часов. В Саратове пятилетний мальчик упал в недостроенный колодец во время прогулки с бабушкой. Ребенок скончался от переохлаждения: он провалился под снег в яму и повис.

По каждому конкретному случаю проводятся проверки и возбуждаются уголовные дела. Но картина в целом от этого не становится лучше. Каждый оставленный без внимания провал грунта может стоить жизни человеку. Предотвратить трагедию гораздо проще, чем искать потом виновных и оплакивать погибших. Впрочем, пока одни граждане продолжают воровать канализационные люки и металлические ограждения, а конторы по приему металла продолжат их принимать, едва ли ситуация изменится в лучшую сторону. По подсчетам Водоканала Петербурга, только за один год граждане похитили в городе свыше 700 канализационных люков, при этом раскрываемость подобных преступлений невысока.

На закупку антивандальных люков денег не хватает даже в бюджете Северной столицы, что уж говорить об отдаленных регионах, где коммунальщики не спешат закупать новые крышки взамен украденным. А потом несут ответственность за свою халатность.