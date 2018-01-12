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Жители Нижнего Тагила начали составлять карту открытых люков

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В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина провалился в открытый колодец, рядом с которым потом нашли еще два неогороженных люка. Опасные участки находятся во дворе дома по улице Краснофлотской. 

Упавший оказался сотрудником компании, занимающейся монтажом уличного освещения. Выбраться наверх ему помогли коллеги, серьезных травм удалось избежать. Затем граждане написали предостерегающий пост в соцсетях. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. В открытые люки они поставили ветки деревьев и предоставили в соцсетях карту, где отметили места возможного провала. Осенью 2017 года тагильчанин попал в реанимацию после падения в колодец на улице Фрунзе. 

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане во время поисков пропавшего девятилетнего мальчика в селе Черемшан начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина провалилась в заметенный снегом открытый люк канализации. Там она и обнаружила ребенка. При падении женщина получила травму — перелом позвонка поясничного отдела. Ребенок, упавший в люк в тот же день, уже был без сил и начал засыпать.

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