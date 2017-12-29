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В Татарстане женщина провалилась в люк и нашла там пропавшего мальчика

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Татарстане во время поисков пропавшего девятилетнего мальчика в селе Черемшан начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина провалилась в заметенный снегом открытый люк канализации. Там она и обнаружила ребенка, сообщает республиканское управление МЧС.

При падении женщина получила травму — перелом позвонка поясничного отдела. Ребенок, упавший в люк в тот же день, уже был без сил и начал засыпать.

«По словам медиков, еще час — и мальчик замерз бы насмерть», — уточнили в МЧС.

Сейчас ребенок находится в больнице, у него переохлаждение. Случай произошел 24 декабря.

19 декабря массовая авария произошла на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде из-за открытого люка.

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