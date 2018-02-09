Прокуратура занялась делом о падении в яму двоих детей в Твери

Прокуратура Твери занялась проверкой инцидента с двумя детьми, которые провались в яму, катаясь с горы. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и определяет ответственных лиц, по вине которых это могло произойти.

Как напоминают «Тверские ведомости», ЧП произошло 1 февраля. В поселке Химинститута двое детей катались с горки и провалились в яму, которая не была огорожена должным образом. Оба мальчика получили травмы. Один из них госпитализирован.

В данное время доследственную проверку по факту случившегося проводит районный следственный отдел. Уже установлено, что территорию у дома, где была яма, обслуживает управляющая компания «ДЭЗ».

Портал iz.ru сообщал о том, что 3 февраля в населенном пункте Колывань Новосибирской области в яме, которая была вырыта коммунальными службами, утонули два брата 6 и 11 лет. По факту случившегося было заведено уголовное дело. Арестован директор колыванского МУП «Коммунальное хозяйство». Глава Колывани подал в отставку.