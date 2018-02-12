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СМИ сообщили о ликвидации виновных в гибели пилота Филипова боевиков

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Фото: youtube.com
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Правительственные войска президента САР Башара Асада при участии российских добровольцев из «Группы Вагнера» провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали боевиков, ответственных за гибель Романа Филипова — пилота сбитого в Сирии Су-25. Об этом сообщается на официальной странице арабского издания Bousla в Facebook.

Напомним, российский боевой самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). По мнению экспертов, они могли попасть в руки боевиков из стран НАТО.

Правительственные войска совместно с вагнеровцами регулярно проводят спецоперации против разрозненных группировок террористов, пишут «Дни.Ру». Последний рейд в Идлибе, который уже назвали своеобразной местью за погибшего летчика Романа Филипова, был осуществлен против боевиков запрещенного в России движения «Хайат Тахрир аш-Шам».

Антитеррористические спецоперации продолжаются в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. По информации СМИ, за последние сутки были обнаружены склады с боеприпасами и оружием, на котором стояла западная маркировка. Предполагается, что именно его использовали боевики.

Напомним, российский истребитель Су-25 сбили в Сирии из ПЗРК 3 февраля. Майор ВКС РФ Роман Филипов катапультировался, но на земле попал в окружение боевиков. Сначала летчик вступил с ними в бой, однако позже, когда стало понятно, что его могут взять в плен, принял решение подорвать себя и противников, окружавших его, гранатой.

Запрещенная в России террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» взяла на себя ответственность за гибель российского летчика.

Роман Филипов получил звание Героя России посмертно. Он был похоронен в Воронеже с воинскими почестями. В минувшую субботу в школе Воронежа, где он учился, установили мемориальную доску.

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