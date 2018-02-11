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В ООН назвали число жертв авиаударов в Сирии за первую неделю февраля

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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По данным ООН, за первую неделю февраля от авиаударов в Сирии погибли не менее 1 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

Он призвал «заинтересованные стороны соблюдать международное право» и напомнил об их ответственности за ситуацию в регионе.

«Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа», — сказал представитель генсека.

Дюжаррик подчеркнул, что последние события в Сирии ознаменовали один из самых кровопролитных периодов в стране за почти семь лет конфликта.

10 февраля портал iz.ru сообщил о гибели 11 турецких военных в сирийском Африне в ходе спецоперации Анкары «Оливковая ветвь». Также погибли 15 курдских активистов.

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