Мария Аронова рассказала о фильме «Лед»

В новой кинокартине «Лед», которая выходит на экраны 14 февраля, народная артистка России Мария Аронова играет жесткого, но справедливого тренера по фигурному катанию.

В интервью «Известиям» она рассказала о том, как готовилась к первой спортивной роли в своей актерской биографии.

«Я разговаривала в первую очередь с родителями деток, которые пытаются профессионально заниматься фигурным катанием. <…> Мне рассказали, что со стороны тренеров бывает (совершенно целенаправленно!) безжалостное обращение с детьми. В жесткости воспитываются настоящие спортсмены», — объяснила Аронова.

Также артистка прокомментировала тренд на спортивные фильмы, «Лед» выходит вскоре после успешного «Движения вверх» о советских баскетболистах.

«За патриотизм, если бы у меня было восемь рук, я бы всеми проголосовала, потому что всё, что касалось пионерии и комсомолии, объединяло людей, кто бы что ни говорил. И кино такое может нас объединить и сплотить — главное, чтобы оно было настоящее и интересное», — считает она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Всё, что касалось пионерии, объединяло людей»