Дональд Трамп намерен посетить бункер Черчилля

Президент США Дональд Трамп выразил желание посетить ставку британского военного командования в годы Второй мировой войны, индивидуальная экскурсия может быть проведена во время намеченного на октябрь государственного визита в Великобританию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Sunday Times. По словам источника газеты, желание Трампа посетить бункер Черчилля вызвано воплощением образа премьер-министра Великобритании военной поры Уинстона Черчилля британским актером Гэри Олдменом в фильме «Темные времена». Отмечается, что Трамп лично рекомендовал посмотреть этот фильм премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время их декабрьского телефонного разговора.

Источник добавляет, что посещение музея «Командный пункт Черчилля» вполне может быть включено в программу госвизита президента США.

В январе Дональд Трамп сообщил об отмене своего планировавшегося на февраль визита в Великобританию. Изначально поездка Трампа в Великобританию планировалась на июнь и дважды переносилась.

Ранее сообщалось, что глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что необходимо обеспечить организацию визита президента США Дональда Трампа в Лондон.