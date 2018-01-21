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Глава британского МИДа призвал обеспечить визит Трампа в Лондон

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Фото: TASS/Zuma/Pete Maclaine
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Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что необходимо обеспечить организацию визита президента США Дональда Трампа в Лондон.

Как сообщают британские СМИ, министр высказался о критиках намеченного визита. Он подчеркнул, что это может навредить национальным интересам Великобритании.

Джонсон отметил, что Дональд Трамп является «избранным президентом величайшей страны с мощной демократией, страной, которая является нашим самым близким партнером».

Ранее портал iz.ru сообщал, что служба Белого дома по связям с общественностью перестала принимать телефонные звонки граждан.

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