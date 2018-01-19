Борис Джонсон предложил соединить Великобританию и Францию мостом

Между Великобританией и Францией необходимо построить мост, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

По словам главы внешнеполитического ведомства, железнодорожный туннель под Ла-Маншем, который сейчас соединяет две страны, не способен удовлетворить потребности государств в перемещении людей и товаров через границу.

С такой инициативой Джонсон выступил во время встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, пишет The Daily Telegraph.

Глава британского МИДа отметил, что «технологии постоянно развиваются», а в мире есть куда более длинные переправы, включая мост в Японии, протяженность которого составляет 54,72 км.